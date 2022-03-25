دشّن محافظ سراة عبيدة مسفر آل محضي فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار «بيئتنا مسؤوليتنا»، الذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، بمشاركة جهات حكومية وأهلية.

وأكد محافظ سراة عبيدة أهمية نشر الثقافة البيئية بالمجتمع وزيادة الوعي للمحافظة على البيئة، مشيداً بجهود وزارة البيئة في استكمال المشاريع، ودعم المزارعين بالأشجار ذات النفع والمردود الاقتصادي.

من جهته أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة المهندس سعد بن رفيدي أهمية المحافظة على البيئة وحمايتها بما يعود على الإنسان بالنفع، ويسهم في نمو وتطور جميع الكائنات الحية، مشيراً إلى أنه تم غرس 300 شجرة في انطلاق هذا الأسبوع بحديقة السدرة بالمحافظة.