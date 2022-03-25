أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة) تسجيل 99 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 198 حالة، ووفاة حالتين.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 750,179 حالة، من بينها 8204 حالات نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 142 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 732,939 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9036 حالة وفاة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.