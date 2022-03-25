بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية محمد عبدالحميد، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لعبدالحميد، ولحكومة وشعب جمهورية بنغلاديش الشعبية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية، تهنئة لرئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية محمد عبدالحميد، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لعبدالحميد، ولحكومة وشعب جمهورية بنغلاديش الشعبية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.