أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر حسابها الرسمي بتويتر عن توفير مقاعد إضافية للطلاب والطالبات في الاختبار التحصيلي بجميع مناطق ومدن ومحافظات المملكة، إضافة إلى إتاحتها لإمكانية تغيير مقر الاختبار التحصيلي في أي وقت بعد التسجيل وقبل موعد الاختبار ب ٤٨ ساعة على الأقل.

ويأتي ذلك دعمًا من الهيئة لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، وتحقيقًا لرغبتهم، وحرصها على راحتهم في أداء الاختبار في مراكز اختبارات مناسبة لهم وقريبة من أماكن إقامتهم.

وكانت هيئة تقويم التعليم قد أعلنت عن إتاحة التسجيل للطلاب في الاختبار التحصيلي لهذا العام ٢٠٢٢م يوم الأحد القادم ٢٠٢٢/٣/٢٧م، عند الساعة العاشرة صباحًا.