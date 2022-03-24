رفع أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز باسمه وباسم أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وللشعب السعودي كافة بمناسبة تأهل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2022م في قطر.

وأعرب أمير حائل عن فخره واعتزازه بما تحقق لرياضة الوطن في هذا العهد الزاهر، مشيداً بجهود سمو وزير الرياضة والقائمين على منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم واللاعبين الأبطال والجهاز الفني والإداري وكافة الجماهير التي آزرت منتخبنا ولا زالت تقف خلف انتصاراته.