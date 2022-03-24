يرعى أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز الثلاثاء المقبل حفل تخرج الدفعة السادسة عشرة من طلاب وطالبات جامعة الباحة للعام الجامعي 1443هـ /2022م، البالغ عددهم 4035 طالبا وطالبة في مراحل البكالوريوس والماجستير في جميع التخصصات وذلك مساء الثلاثاء القادم على مسرح مراوة بالباحة.

ورفع رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين الشكر والتقدير والامتنان للقيادة الرشيدة على الدعم السخي والاهتمام بالتعليم، مثمناً رعاية أمير المنطقة، وحرصه على دعم جميع مناشط وبرامج الجامعة ومشاركته أبناءه الطلاب والطالبات يوم فرحتهم، وعدّها لفتةً أبوية وامتداداً لعناية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، ودعمهما المتواصل لكل ما يتّصل بالعلم والتعليم، وعبّر عن شكره وتقديره لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ونائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار على متابعتهما ودعمهما واهتمامهما المباشر بالتعليم الجامعي في وطن الخير والنماء. مشيراً إلى أنّ الجامعة في ظلِّ الرعاية الكريمة على موعدٍ لزفّ أكثر من 4 آلاف خريج وخريجة في كافّة التخصصات والبرامج الطبية، والهندسية، والعلميّة، والنظريّة في مراحل البكالوريوس والماجستير، التي صممت وفق معايير تواكب التطور الذي تشهده المملكة في شتى المجالات.

وهنأ رئيس جامعة الباحة أبناءه الطلاب وبناته الطالبات الخريجين والخريجات وأولياء أمورهم، داعيا الله أن يوفقهم في مرحلتهم العملية وانتظامهم في مسيرة خدمة دينهم وبلادهم، مؤكدًا أن الجامعة تسعى إلى تأهيل مخرجاتها بأدوات العلم والمعرفة، ليكونوا قوة فاعلة ومؤثرة في المجتمع، بما يملكونه من المعارف والمهارات، ما سيمكّنهم بإذن الله من أن يكونوا سواعد بناء لهذا الوطن وشركاء في خدمته وتنميته، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر لتنمية مستدامة وفق رؤية الوطن الطموحة 2030 ورد الجميل لهذا الوطن المعطاء.