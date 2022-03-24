شاركت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع مركز جوري المتميز للرعاية والتأهيل وبمشاركة أيضاً مركز مدد للرعاية والتأهيل وبحضور عدد كبير من الأطفال من أبنائنا وبناتنا من متلازمة داون بجانب حضور عدد كبير من الزوار في مبادرة «بصمة أمل في اليوم العالمي» بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون التي أقيمت بالسلام مول، إذ نفذت العديد من الفقرات الترفيهية للأطفال لرسم الابتسامة على وجوه أطفالنا من متلازمة داون في هذا اليوم الذي يخصهم مع وجود أيضاً العديد من الأركان المصاحبة للمبادرة منها الترفيهية والتعليمية وغيرها.

وأوضح مدير عام العلاقات المجتمعية المهندس هتان بن هاشم حموده أن الفعالية تأتي تزامناً مع اليوم العالمي لمتلازمة داون الذي يوافق يوم 21 من شهر مارس من كل عام ميلادي، وتأتي الفعالية ضمن حرص أمانة محافظة جدة على المشاركات المجتمعية وعلى التعاون والمشاركة مع المراكز والجمعيات الخاصة بذوي الإعاقة في مثل هذه المبادرات التي تخدم فئة عزيزة وغالية على قلوبنا جميعاً.