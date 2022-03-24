أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني خلال لقائه بالقضاة الموجهين حديثاً، أن السعودية تمر بمرحلة تشريعية غير مسبوقة في تاريخها، بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبتوجيه ومتابعة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.



وقال وزير العدل: ستتكامل التشريعات لتصبح تشريعات موضوعية وإجرائية، وتشريعات متعلقة بالنواحي المهنية والسلوكية، مشددا على أن الإتقان والجودة ملازمان لسرعة الإنجاز وليس العكس، والضمانات القضائية هي مقصد الإجراءات.