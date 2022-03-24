اختتمت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء «تراحم»، فعاليات مبادرة «رفق» لتدريب وتأهيل السجناء في مدينة جدة، والتي استمرت 4 أسابيع، شملت دورات وورش عمل، ولقاءات إرشادية وجلسات علاجية ورحلات عائلية.

واستهدفت المبادرة 20 أسرة من ذوي السجناء، قدمت لهم 8 جلسات سلوكية واستشارية و11 برنامجاً تدريبياً ورحلتان علاجيتان ولقاءان تحفيزيان بجانب لقاء آخر جماهيري وذلك بدعم من مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية.

وأكد مدير جمعية «تراحم» الخيرية بجدة وليد الأحمدي بأن المُبادرة تضمنت برنامجا تدريبيا نفسيا، اجتماعيا، علاجيا، يساهم في تخطي المستفيدين الظروف التي أجبروا عليها هم وأبناؤهم.

وقال: من الأهداف التي حققتها المُبادرة محاولة تغيير نظرة المجتمع للسجناء وذويهم، وتفادي تعرض أبنائهم للضغط النفسي والمجتمعي وللتنمر من أقرانهم.

وأضاف: من هذا المنطلق صممنا في تراحم بالتعاون مع معهد أرياد للتدريب برنامجا يساهم في إعادة الاتزان النفسي والاجتماعي لأسر السجناء من خلال دورات تدريبية مدروسة بشكل خاص لهذه الفئة وورش عمل وجلسات علاجية، تساهم في تقبلهم لظروفهم ومواجهة المجتمع.