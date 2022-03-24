حددت وزارة التعليم الجدول الزمني لأعمال الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الحالي 1443 الذي انطلق يوم الأحد الماضي.

وستبدأ اختبارات الفترة الأولى يوم الأحد الموافق للسادس عشر من شهر رمضان القادم على أن يتم اكتمال إدخال جميع معايير التقويم (الفترة الخامسة) للصفين الأول والثاني من المرحلة الابتدائية وتسليم الإشعارات واكتمال إدخال درجات أعمال السنة ومعايير التقويم (الفترة الأولى) للصف الأول ثانوي من نظام المسارات والمرحلتين المتوسطة والابتدائية من الصف الثالث وحتى السادس وتسليم الإشعارات يوم الحادي عشر من شهر شوال.

فيما تبدأ اختبارات الفترة الثانية اعتبارا من يوم الأحد الموافق للثامن والعشرين من شهر شوال على أن يتم اكتمال إدخال درجات أعمال السنة ومعايير التقويم (الفترة الثانية) للصف الأول ثانوي وطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والابتدائية من الصف الثالث وحتى السادس وتسليم الإشعارات يوم الخميس الموافق للعاشر من شهر ذي القعدة.

وتضمن الجدول تحديد يوم الثلاثاء الموافق للخامس عشر من شهر ذي القعدة كآخر موعد لتسليم كشف بيانات الطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم في المرحلة الثانوية لإدارة الاختبارات والقبول بإدارات التعليم بعد تدقيقها واعتمادها من قبل مديري المدراس على أن يكون العاشر من شهر ذي القعدة آخر موعد لاستلام النسخة الورقية من الأسئلة وأسئلة الدور الثاني وبديله ونماذج الإجابة من المعلمين والمعلمات.

وستبدأ الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد الموافق للعشرين من شهر ذي القعدة.