بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لرئيسة الجمهورية الهيلينية السيدة كاترينا ساكيلا روبولو، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وأعرب الملك في برقيته عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب الجمهورية الهيلينية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيسة الجمهورية الهيلينية السيدة كاترينا ساكيلا روبولو، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب الجمهورية الهيلينية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.