شرع عدد من الجهات ذات العلاقة بخدمة المعتمرين في شهر رمضان المبارك في تجهيز مواقف سيارات المعتمرين الخمسة المتواجدة على المداخل الرئيسية للعاصمة المقدسة.

وسيتم تهيئة المواقف من خلال وضع مسارات خاصة لدخول وخروج سيارات المعتمرين القادمين من مختلف مناطق ومحافظات المملكة علاوة على تخصيص مسارات خاصة لحافلات النقل العام المختلفة وسيارات الأجرة الخاصة وذلك بهدف التيسير على قاصدي البيت الحرام خلال أيام وليالي الشهر الفضيل.

يذكر أنه توجد خمسة مواقف رئيسية في كل من طريق مكة - جدة السريع وطريق مكة - المدينة السريع وطريق مكة - الكر وطريق مكة - الليث وطريق مكة - السيل السريع علاوة على تخصيص مواقف داخلية في أحياء الرصيفة وكدي والزاهر.

وساهمت هذه المواقف في انسيابية الحركة المرورية في المنطقة المركزية حول الحرم المكي الشريف والأحياء المحيطة بها بعد أن تم توفير حافلات النقل العام وسيارات الأجرة لنقل المعتمرين من وإلى الحرم المكي على مدار الساعة.