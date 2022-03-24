أكد وزير الخارجية بالولايات المتحدة المكسيكية مارسيلو إبرارد، أهمية تنمية أواصر العلاقات وتعزيز الصداقة بين المكسيك والمملكة، متطلعًا إلى تحقيق الرؤى المشتركة في ما يتعلق برؤية 2030 في جميع المجالات، لا سيما السياحية والثقافية.جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المكسيكية في مجلس الشورى، أمس، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم النحاس، بحضور سفير الولايات المتحدة المكسيكية لدى المملكة أنيبال غوميز توليديو، وذلك بمقر المجلس بالرياض. وعبّر وزير خارجية المكسيك عن أمله بأن يساهم هذا الاجتماع إلى العمل والتنسيق والتعاون في القضايا المشتركة، إضافةً إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون التجاري بين المملكة والمكسيك من خلال المشاركة الفاعلة لرجال الأعمال في البلدين الصديقين.من جانبه، أشاد النحاس، بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع المملكة والولايات المتحدة المكسيكية في شتى المجالات، متمنيًا تقوية العلاقات وتطويرها بين البلدين، خصوصا البرلمانية، وتفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية بما يعزز التعاون الثنائي في مجلس الشورى في المملكة والبرلمان المكسيكي؛ بما يحقق الصالح العام للشعبين وازدهارهما.واستعرض الاجتماع الذي حضره أعضاء مجلس الشورى أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المكسيكية، عددا من المواضيع ت ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة والولايات المتحدة المكسيكية في الأصعدة كافة.