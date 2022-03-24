أعلن رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو، دعم بلاده الكامل لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، جاء ذلك خلال استقباله في القصر الرئاسي الجمهوري أمس الأول الثلاثاء، المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان، والوفد المرافق له، الذي نقل خلال اللقاء، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية أنغولا بالتقدم والازدهار، فيما حمل الرئيس جواو لورنسو، قطان، تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن بلاده تقف مع المملكة تجاه مختلف القضايا الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.وعبر قطان عن شكر وتقدير حكومة المملكة لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقاً من العلاقات المميزة بين البلدين.