عقد مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية اجتماعه الخامس والعشرين برئاسة وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وحضور أعضاء المجلس.وتناول الاجتماع عددا من التقارير والمحاور التي ستساهم في مواصلة تطوير أعمال الوكالة وأدائها، واعتمد إستراتيجية «واس» وكذلك إقرار الحساب الختامي للوكالة للعام المالي 2021 /‏ 2022.واستعرض رئيس وكالة الأنباء السعودية المكلف الدكتور فهد آل عقران، خلال الاجتماع النشاطات التي سجلتها «واس» في الفترة الماضية ومشاركاتها على المستويين المحلي والدولي، وشراكاتها وخططها المستقبلية.