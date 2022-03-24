افتتح مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أمس (الأربعاء)، المرحلة الأولى من مشروع المدينة الذكية للصناعات الخفيفة وصيانة السيارات «صناعية شمال جدة»، كما دشّن المرحلة الثانية للمشروع الذي يحتوي على المدينة العماليّة الممتدة على مساحة مليون ونصف المليون متر مربع، ويُعد أحد المشاريع الريادية التنموية على مستوى المنطقة.ويقع مشروع المدينة الذكية للصناعات الخفيفة وصيانة السيارات، على طريق جامعة جدة بمساحة إجمالية تبلغ 5 ملايين متر مربع، فيما تبلغ مساحة المرحلة الأولى من المشروع أكثر من مليون متر مربع، ويحتوي على أكثر من 1500 مركز متخصص في مجال صيانة السيارات والصناعات الخفيفة، والخدمات المساندة، كما يضم المشروع محطة للفحص الدوري، ومركزاً لتقدير الحوادث، ومراكز صيانة وكلاء السيارات.وأسهم في إنجاز المرحلة الأولى وتشغيلها بكامل طاقتها ما يزيد على 13 ألف عامل وفني ومهندس من مختلف التخصصات عملوا على مدار الساعة، وتتميّز المدينة الذكيّة ببنية تحتيّة متكاملة، واستخدام التطبيقات والتقنيات الرقميّة والذكيّة لتقديم الخدمات بشكل مؤتمت للعملاء والزوار ومرتادي المدينة الذكيّة؛ لمواكبة التحول الرقمي ورؤية المملكة 2030.وشهد ‏أمير منطقة مكة المكرمة، ‏توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة جدة وشركة السابقون الدولية القابضة، التي تهدُف إلى تعزيز التعاون في تطوير وتقديم البرامج المهنية ودعم مسرعات وحاضنات الأعمال، وكذلك توطين الوظائف المهنية.المشروع يتكون من:1500 مركز لصيانة السياراتمحطة للفحص الدوريمركز لتقدير الحوادثمراكز صيانة وكلاء السيارات