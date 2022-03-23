أطلق وكيل محافظ الطائف ناصر بن حمود السبيعي مساء اليوم، فعاليات «الطائف عاصمة الشعر العربي»، على جادة الحكير بالطائف، وسط حضور كبير من القيادات وأهالي المحافظة، إذ شارك السبيعي إحدى الفرق الشعبية ثم تجول على الجادة واستمع لكلمة من مدير أكاديمية الشعر العربي الدكتور منصور الحارثي، أكد فيها جهود مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة في دعم محافظة الطائف ونشاطاتها المختلفة، التي جعلت منها مقصدا سياحيا وثقافيا واجتماعيا، مؤكدا ان جميع اهالي وأبناء محافظة الطائف عازمون على تطوير المحافظة في شتى المجالات، قاطعين على أنفسهم وعدا بدعم كافة الأنشطة والفعاليات.

بعد ذلك استمع الحضور لقصائد الشاعر الراحل محمد الثبيتي شاعر البيد وعدد من القصائد الشعرية والأغاني المختلفة، إذ حرصت جامعة الطائف ممثلة في عدد من القيادات على توفير الاجواء للزوار. وتستمر الفعاليات والأنشطة حتى مساء (الجمعة).