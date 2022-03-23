في عملية إرهابية تحمل بصمات المليشيا الحوثية، قتل مساء اليوم (الأربعاء) قائد محور العند قائد اللواء 131 مشاة اللواء الركن ثابت جواس، ونجله، وعدد من مرافقيه؛ في انفجار سيارة مفخخة.وقالت مصادر أمنية لـ«عكاظ»: إن سيارة مفخخة اعترضت موكب جواس أثناء مروره في الطريق الرئيسي بالمدينة الخضراء في مديرية دار سعد شمال عدن عندما كان عائدا من عزاء في مديرية ردفان بمحافظة لحج.وأفادت المصادر بأن العملية الإرهابية أسفرت عن مقتله و٣ من مرافقية أحدهم نجله وإصابة آخرين بينهم احد قادة الحزام الأمني في محافظة لحج، ورجحت المصادر تورط عناصر حوثية في العملية الإرهابية، على خلفية العداء الذي تكنه المليشيا للواء جواس الذي يتهمونه بتصفية مؤسسهم حسين بدر الدين الحوثي حينما كان قائدا للحملة على كهوف المليشيا في الحرب الأولى بمحافظة صعدة عام ٢٠٠٤.