استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمقر الوزارة اليوم (الأربعاء)، وزير خارجية الولايات المتحدة المكسيكية مارسيلو إبرارد.

ورحب سموه في بداية الاستقبال، بوزير الخارجية المكسيكي والوفد المرافق له، منوهًا بما تشهده العلاقات السعودية المكسيكية من تطور مستمر على الأصعدة كافة.

وبحث وزير الخارجية ووزير خارجية المكسيك، سبل تعزيز وتطوير العلاقات المشتركة في مجالات التعاون المختلفة، وأهمية تكثيف أوجه التعاون في المجالات السياسية والمتعددة الأطراف، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود الدولية المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.