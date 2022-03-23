يسيّر قطار الحرمين 50 رحلة يومياً خلال شهر رمضان المبارك، لنقل أكثر من 625 ألف راكب في الشهر.

وأوضح مصدر مسؤول لـ«عكاظ»، أن الرحلات ستكون من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، مروراً بمحطتي جدة المركزية ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومن مطار الملك عبدالعزيز إلى مكة المكرمة، ومن مطار الملك عبدالعزيز إلى المدينة المنورة، مروراً بمحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مشيراً إلى ارتفاع الإقبال على رحلات قطار الحرمين خلال الشهور الماضية إلى أكثر من 35%.

لافتاً إلى إمكانية زيادة عدد الرحلات أو مضاعفة القطارات في حال تنامي الطلب.