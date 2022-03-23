وجه أحد الأطفال الصغار المشاركين في افتتاح بطولة دوري المدارس سؤالًا بريئا إلى وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، عندما التفت الصغير إليه أثناء وقوفهم من أجل التقاط الصورة التذكارية، وكان السؤال وبكل براءة: «عادي إجازة في رمضان..؟»، وتلقاه آل الشيخ ووزير الرياضة بضحكة عالية وإعجابا بالغا بجرأة الطفل، لينحني وزير التعليم تجاه الطفل مخاطبا إياه: «لا ما هو عادي، لازم تدرس، رمضان شهر زي كل الأشهر»، ليعود الطفل إلى مواجهة الكاميرات والحضور وينتهي الموقف الذي بدأه بشجاعة وبراءة دون أن يحصل على «الإجازة».

الفيديو الطريف أصبح متداولا في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ حظي بالعديد من التعليقات والمراجعات التي أثنت على شجاعة وجرأة الطفل وجميل تفاعل الوزير معه، في حين ذهب آخرون إلى الثناء على الطفل، مشيرين إلى أن عبارة «عادي إجازة في رمضان» تمثل حال الطلاب والطالبات هذه الأيام.