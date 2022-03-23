ضج موقع تويتر اليوم (الأربعاء) بتغريدات عبر الحسابات الرسمية للعديد من الجهات الحكومية بمختلف قطاعاتها، تضمنت إشارة إلى تاريخ 10 مايو 2022، وهو ما ينبئ بقرب حدث مهم في التاريخ المنشود.

وتباينت عبارات التغريدات المتضمنة لتاريخ 10 مايو 2022، إذ غرد اتحاد الغرف التجارية السعودية عبر حسابه في «تويتر»، وكذلك كافة الغرف التجارية لمختلف المدن بعبارة «كم عدد رواد الأعمال بالمملكة؟ 10 مايو 2022»، فيما غردت إمارة منطقة مكة المكرمة بتغريدة «كم عدد الناطقين بغير اللغة العربية في المملكة؟ 10 مايو 2022».

واطلقت وكالة الأنباء السعودية بحسابها «العام» تغريدة قالت فيها «كم مدرسة نحتاج في المملكة؟ 10 مايو 2022»، فيما غرد حساب الوكالة «جودة الحياة» مغردا «كم حديقة عامة نحتاجها في المملكة؟ 10 مايو 2022»، ونشر حساب الوكالة «الاقتصادي» تغريدة قال فيها «كم مخططا سكنيا نحتاجه في المملكة؟ 10 مايو 2022».

وحسب توقع «عكاظ»، فإن 10 مايو 2022 سيمثل تاريخ بدء التعداد السكاني الذي تنفذه الهيئة العامة للإحصاء، ويأتي في اليوم التالي لليلة الإسناد الزمني للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 1443 (2022) المحددة في 8 شوال 1443 الموافق 9 مايو 2022.