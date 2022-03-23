أعلنت قيادة قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، اليوم (الأربعاء)، تدمير زورقين مفخخين وإحباط عملية هجوم عدائي وشيك بجنوب البحر الأحمر.

وقالت قيادة التحالف إن تحضير هجوم الزورقين أُعدّ لمهاجمة ناقلات نفط عملاقة عبرت مضيق باب المندب، وإن محاولة إطلاق الزورقين المفخخين تم الإعداد لها من محافظة الحديدة.

وأضافت: المليشيا الحوثية تصعد هجماتها العدائية لاستهداف مصادر الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي.











#فيديو | التحالف يدمر زورقين مفخخين ويحبط عملية هجوم عدائي وشيك جنوب #البحر_الأحمر.. مؤكدا أن محاولة إطلاق الزورقين المفخخين تم الإعداد لها من #الحديدة.. وأن الحوثيين يصعّدون هجماتهم العدائية لاستهداف مصادر الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي#عكاظ #اليمنhttps://t.co/JTehHJr0f0 pic.twitter.com/aPY7WcvxsI — عكاظ (@OKAZ_online) March 23, 2022





