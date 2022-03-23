المتحدث باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي
المتحدث باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي
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«عكاظ» (جدة)

أعلنت قيادة قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، اليوم (الأربعاء)، تدمير زورقين مفخخين وإحباط عملية هجوم عدائي وشيك بجنوب البحر الأحمر.

وقالت قيادة التحالف إن تحضير هجوم الزورقين أُعدّ لمهاجمة ناقلات نفط عملاقة عبرت مضيق باب المندب، وإن محاولة إطلاق الزورقين المفخخين تم الإعداد لها من محافظة الحديدة.

وأضافت: المليشيا الحوثية تصعد هجماتها العدائية لاستهداف مصادر الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي.