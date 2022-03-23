أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الأربعاء) بياناً حول تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق صالح عبدالله علي العوبثاني (يمني الجنسية) لإقدامه على قتل زوجته فاطمة بنت مبارك الكربي (سعودية الجنسية) وأربعة من أبنائه وذلك بخنقهم ونحرهم.

ووفقا لبيان وزارة الداخلية، فقد تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه ولبشاعة هذه الجريمة، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني اليوم بمدينة نجران بمنطقة نجران.

وأكدت وزارة الداخلية للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين بسفك دمائهم أو هتك أعراضهم أو سلب أموالهم وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.