أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء) تسجيل 110 إصابات جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 142 حالة، ووفاة واحدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 749,965 حالة، من بينها 8336 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 161 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 732,596 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9033 حالة وفاة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.