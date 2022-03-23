صرح المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب المخدرات التي تستهدف أمن السعودية وشبابها، أسفرت عن ضبط 3,320,000 قرص أمفيتامين مخدر، تم تهريبها إلى السعودية مخفية في شحنة ليمون.

وأعلن الرائد النجيدي أنه تم القبض على المتهمين بتهريبها في محافظة جدة، وهما مقيم من الجنسية الأردنية ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية، حيث جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة.





