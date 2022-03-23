نفذت وزارة الداخلية اليوم (الأربعاء)، حكم القتل قصاصا في المدعو تركي بن محمد بن مفرج المظيبري الرشيدي – سعودي الجنسية - لخطفه طفلا وفعل الفاحشة به والشروع في قتله، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولشناعة جريمته، فقد تم الحُكم عليه بالقتل تعزيراً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجاني اليوم الأربعاء بتاريخ 20 /8/ 1443هـ الموافق 23 /3/ 2022م بمحافظة الرس بمنطقة القصيم.