أعلنت شركة رضوى السعودية الغذائية المحدودة عن قرار رئيس مجلس الإدارة طارق آل طاهر بتعيين المهندس عبدالعزيز الضراب رئيساً تنفيذياً للشركة ابتداء من تاريخ 20 /03 /2022 الموافق 17 /08 /1443.

وأعرب رئيس مجلس الإدارة عن تمنياته للرئيس التنفيذي بالتوفيق والنجاح في مهامه العملية القادمة.

من جهته، قال المهندس «عبدالعزيز الضراب»: اتشرف أن يطلب مني رئاسة شركة رضوى السعودية، وهي شركة ذات إرث وسمعة ونجاح تم اكتسابها من خلال تقديم منتجات عالية الجودة لأكثر من ٤ عقود. شركة رضوى في مقدمة السباق لتحقيق هدف الاكتفاء الذاتي الغذائي في المملكة العربية السعودية. سعيد ومتحمس لأن أكون جزءاً من هذه الشركة الرائعة. وأقدم كل الشكر للسيد طارق طاهر و مجلس الإدارة لتكليفهم لي بهذه المسؤولية.