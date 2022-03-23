قدم القنصل العام لباكستان في السعودية خالد مجيد بمناسبة اليوم الوطني الـ82 الباكستاني، أحر التهاني إلى جميع الباكستانيين وخصوصا المقيمين في السعودية.وقال: «يوم 23 مارس علامة فارقة في تاريخ باكستان، وكان في مثل هذا اليوم عندما قرر مسلمو شبه القارة الهندية تحويل حلم شاعر المشرق العلامة محمد إقبال إلى حقيقة، وأطلقوا كفاحهم البطولي من أجل إنشاء وطن مستقل لهم وبعد سبع سنوات نجح المسلمون في تحقيق هدفهم وحصلوا على وطن مستقل، وتأسست جمهورية باكستان الإسلامية تحت قيادة القائد الأعظم محمد علي جناح، لقد كان هذا إنجازا تاريخيا حيث تم تحقيق باكستان بدون حرب وبقوة أخلاقية وفكرية».وقال: «منذ إنشائها في عام 1947، حققت باكستان تقدمًا ملحوظًا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وقد لعب المغتربون الباكستانيون دورا مهما في هذا التقدم، وأود أن أنوه بالمساهمة القيمة للمجتمع الباكستاني النابض بالحياة في السعودية، ولقد خدم مجتمعنا كلاً من باكستان والسعودية على حد سواء بالولاء والالتزام والتفاني».وأضاف: «تشترك باكستان والسعودية في أهداف سياسية وإستراتيجية واقتصادية مشتركة، والعلاقة بين البلدين فريدة من نوعها وذات جذور عميقة في التاريخ، وتؤيد باكستان تمامًا سياسة الإصلاح الهيكلي للسعودية من خلال رؤية 2030، وستتمكن من إقامة شراكة فعالة وقيمة مع المملكة بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين».وذكر قائلا: «في هذه المناسبة الميمونة، دعونا نتعهد بتعزيز جهودنا لتعميق العلاقة المجربة والقائمة بين باكستان والسعودية الشقيقة، ودعونا نبتهل من أجل أمن وازدهار باكستان والمملكة العربية السعودية.. عاشت باكستان».