أعلن وزير خارجية جمهورية أنغولا، تيتي أنطونيو، دعم بلاده طلب المملكة العربية السعودية استضافة معرض إكسبو 2030.

وأوضح في مؤتمر صحفي، عقب لقاء المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان مع الرئيس جواو لورنسو رئيس جمهورية أنغولا، أن بلاده تدعم ملف طلب المملكة استضافة إكسبو 2030 في مدينة الرياض، مؤكداً أن هذا القرار يجسد متانة العلاقات الثنائية بين المملكة وأنغولا.

وأشار إلى أن من أهم دلائل نمو العلاقات بين البلدين افتتاح بعثة دبلوماسية لجمهورية أنغولا في المملكة وقرب افتتاح سفارة للمملكة لدى بلاده، واصفاً هذه الخطوة بالإيجابية لتعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات كافة.

وقال: دور المملكة في استضافة معرض إكسبو 2030 يعد أحد الروافد التي تعكس أهمية الجانب الاقتصادي. وما تقوم به المملكة تجاه القارة الأفريقية بأكملها يعكس عمق هذه العلاقة التاريخية، ولهذا أعربت أنغولا عن دعمها ترشح المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030، مؤكدا أن هذا الدعم يأتي تتويجاً للعلاقات الإيجابية بين البلدين.

من جهته عبر المستشار قطان عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقاً من العلاقات القوية بين البلدين.