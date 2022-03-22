افتتح قسم التعليم التمريضي بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز برنامج التعليم التمريضي الاكلينكي ترحيبا بالعودة للحياة الطبيعية، برعاية مدير المستشفى الدكتور عمرو حمدي ومديرة التمريض الدكتورة غادة عبدالله.

وكان البرنامج مستمرا لمدة خمسة ايام بحضور ٤١ متدربا ومتدربة من كافة أنحاء المملكة.

ونوهت مديرة البرنامج ومسؤولة التعليم التمريضي في مستشفى الجامعي آلاء بامحمد بأهمية التعليم الاكلينكي في ظل التحديات الحالية وفي سبيل التطوير المهني للتعرف على المستجدات في كل ما يخص التعليم الاكلينكي لمواكبة العصر بل لنكون في المقدمة.

كما شكرت مديرة التمريض كافة الطاقم على جهودهم لإخراج هذا البرنامج التدريبي المكثف متطلعة لمزيد من البرامج في كل ما يخص حقل التمريض ولمزيد من التطوير ونشر الثقافة التعليمية للجميع.