رعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، حفل تكريم الفائزين في مسابقة أمير منطقة الرياض لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات بالمنطقة في دورتها السابعة لعام 1443، التي أقيمت بمشاركة نحو 144 طالباً وطالبة، في جامع والدة الأمير بندر بن عبدالعزيز.

وهنأ الأمير فيصل بن بندر في تصريح صحفي الفائزين، مبيناً أن البلاد تزخر بكل شباب وشابات الخير. وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم تقدم عطاءاتها المشهودة والمنشودة.

وأضاف: نرجو أن نحقق مع الجميع تطلعات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله - لما فيه خير لهذا الوطن وأبنائه.

وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم للفائزين، ثم ألقى الأمين العام للمسابقة الشيخ عبدالرحمن الهذلول كلمة بين فيها أن الفائزين والفائزات بلغ عددهم 49، كما حققت 32 جمعية بالرياض الفوز، مقدماً شكره لأمير منطقة الرياض على الدعم والمتابعة.

وشاهد الجميع عرضا مرئيا عن المسابقة، ثم كرّم أمير منطقة الرياض المحكمين والفائزين والجمعيات الفائزة.

حضر الحفل الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.