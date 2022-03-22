أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المالك والمنفذ لوجهة «مسار» في مكة المكرمة، اليوم (الثلاثاء) توقيع اتفاقية مع شركة جبل البناء للمقاولات؛ بتطوير وإنشاء فندق بونسيانا في الوجهة، التي تُعد أهم وجهة استثمارية وحضرية ملهمة للـ100 عام القادمة.

جاء الإعلان عن المشروع خلال حفل التوقيع الذي جرى في مقر شركة أم القرى للتنمية والإعمار، بتطوير وإنشاء فندق بونسيانا الذي تبلغ قيمته الاستثمارية 600 مليون ريال، ليكون إضافة جديدة لوجهة مسار، ضمن سعيها لإثراء قطاع الإيواء والضيافة المحلي، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التنموية.

من جانبه، قال مدير شركة جبل البناء للمقاولات علي محمد بامانع: «سعداء من خلال مشروعنا الفندقي الجديد الذي تم توقيع عقد إنشائه في مكة المكرمة، بتواجدنا في حاضرة قبلة المسلمين من مختلف أنحاء العالم، وأهم وجهات السفر والترحال داخل المملكة العربية السعودية»، مضيفاً: «كما أننا فخورون بالعمل مع شركة أم القرى للتنمية والإعمار التي تتمتع بمكانة راسخة على المستوى المحلي».

من جهته، عبر الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار ياسر أبوعتيق، عن اعتزازهم بالكشف عن فندق بونسيانا، الذي سيكون إضافة جديدة لوجهة مسار في إطار سعيها لخدمة سكان مكة المكرمة وزوارها من الحجاج والمعتمرين حيث تحرص الوجهة على دعم قطاعات الإيواء والضيافة المحلية ذات المواصفات العالمية.

وتُعنى الاتفاقية بتطوير برج فندقي في وجهة «مسار» يقدم خدماته للحجاج والمعتمرين وزوار مكة المكرمة، وهو يحتوي على 28 طابقاً و950 غرفة فندقية متنوعة تستوعب أكثر من 3800 نزيل، إضافة إلى المطاعم والصالات والقاعات متعددة الاستخدام.

يذكر أن وجهة «مسار» تحتوي على أبراج سكنية وفنادق عالمية، وعلى دوائر خدمية حكومية والعديد من المرافق الثقافية والترفيهية والاجتماعية والتجارية المتكاملة، وسيضيف المشروع الآلاف من الوحدات الفندقية والسكنية للعاصمة المقدسة، إضافة إلى مواقف للمركبات وممر للمشاة.