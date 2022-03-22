أتاحت الخطوط الحديدية السعودية «سار» شراء تذاكر السفر عبر قطار الشمال من محطة القريات وإليها ابتداء من الغد، إذ ستنطلق أولى رحلات القطار إلى القريات في الـ31 من مارس الجاري، لتغطي الرحلة ما مسافته 1215 كيلومتراً بين الرياض والقريات.

وأكدت «سار» أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع موعد تدشين محطة القريات المحدد في الـ30 من مارس الجاري، وستتم إقامة حفل التدشين برعاية أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، وبحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة شركة (سار) المهندس صالح الجاسر.

يذكر أن محطة القريات تمثل المرحلة الرابعة (الأخيرة) من خطة تشغيل قطار الشمال للركاب، التي توليها «سار» أهمية خاصة بالنظر للدور المحوري للمحطة، وما سوف تسهم به على صعيد تسريع مهام الربط الإقليمي والدولي، وتوفيرها كذلك دعماً لوجستياً ستنعكس آثاره على مجمل منظومة النقل في المملكة.

ودعت «سار» عملاءها الراغبين في الحجز وشراء التذاكر إلى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة https://www.sar.com.sa أو من خلال تطبيق الجوال للهواتف الذكية.

وكان قد أعلن في وقت سابق وزير النقل رئيس مجلس إدارة شركة (سار) المهندس صالح الجاسر تحديد مارس 2022 موعداً لتشغيل محطة القريات بحسب خطة الشركة التشغيلية لهذه المحطة الحيوية، موضحاً أن البدء في خدمة نقل الركاب من وإلى محطة القريات يمثل المرحلة الرابعة (الأخيرة) من تشغيل قطار الشمال الذي يمتد من الرياض إلى القريات، بطول 1215 كم، معلناً أن تشغيل خدمة نقل الركاب من وإلى محطة القريات سيتضمن لأول مرة خدمات شحن السيارات نظراً لموقع محافظة القريات اللوجستي المهم، الذي يؤهلها للربط الفاعل إقليميا ودوليا.

يذكر أن المشروع حظي باهتمام بالغ وحرص ودعم من امير منطقة الجوف الامير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز الذي تابع المشروع الحيوي والوقوف عن كثب على مشروع القطار، وكان له الدور البارز في جعله واقعاً ملموساً لخدمة المحافظة وأهلها وكذلك حرص امير المنطقة على الالتقاء بالعديد من الوزارات لبحث احتياجات المنطقة من المشاريع التنموية، وأعطى اهتماماً بالغاً بعدم تعثر المشاريع وحل المعوقات.

وكانت صحيفة «عكاظ» نشرت عدة مواد صحفية عن تحقيق هيئة النقل في انجراف مسار القطار ومطالبات بإصلاح المسار، وتفاعل وتصريح خاص من وزير النقل المهندس صالح الجاسر، إثر نقل الصحيفة مطالب الاهالي بإصلاح اضرار المسار المتضرر وتشغيل القطار.