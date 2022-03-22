واسى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أسرتي الطفلين اللذين توفيا غرقا في أحد الأنفاق تحت الإنشاء بمدينة تبوك.

وأعرب أمير تبوك عن خالص تعازيه ومواساته، سائلا المولى القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

من جهتهما، اعرب ذوو الطفلين رشيد بن محمد البلوي وسليم بن سليمان الحويطي، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الانسانية غير المستغربة التي كان لها بالغ الاثر في التخفيف من مصابهم الجلل، سائلين المولى القدير أن يجزيه خير الجزاء ويجعل هذا العمل في موازين حسناته.