اعتمدت وزارة التعليم توقيت بداية اليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1443هـ، في جميع مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي بمناطق ومحافظات المملكة، ضمن الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي.

وحدّدت وزارة التعليم بدء اليوم الدراسي ما بين الساعة التاسعة إلى العاشرة صباحاً، وفق النظام المرن، مع تحديد الوقت الزمني للحصة الدراسية بـ35 دقيقة، على أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك بنهاية دوام (الاثنين) 24 رمضان 1443هـ.

كما حددت وزارة التعليم بداية الدراسة في مدارس التعليم المستمر (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية) من الساعة 9 مساءً وتنتهي حسب الجدول الدراسي لكل مرحلة وصف دراسي.

ومنحت وزارة التعليم مديري التعليم في المناطق والمحافظات صلاحية تحديد زمن بدء اليوم الدراسي بالتنسيق مع الجهات المعنية في المنطقة أو المحافظة.