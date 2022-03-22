التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم (الثلاثاء)، بوزير خارجية جمهورية تركيا مولود جاويش أوغلو، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي تستضيفها عاصمة جمهورية باكستان الإسلامية إسلام آباد.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة الـ 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.

كما التقى الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، بوزير خارجية جمهورية طاجيكستان سراج الدين مهر الدين، وذلك على هامش اجتماعات وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مجالات التعاون المشترك كافة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جهة ثانية التقى الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، بمستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي تستضيفها عاصمة جمهورية باكستان الإسلامية إسلام آباد.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة المتينة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وسُبل تعزيزها في جميع مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

وتطرق الجانبان إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان بالمنطقة والعالم.

حضر اللقاءات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.