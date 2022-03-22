أصدر وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد الصمعاني، قرارًا بتعيين 5 أعضاء في مجلس إدارة الهيئة للدورة الثالثة.وتضمن القرار تعيين المحامين، جاسر الجاسر، والدكتور لؤي العكاس، والدكتور أسامة القحطاني، وأنس الزامل، وإيثار الداعج.وكان وزير العدل، قد أقر قواعد السلوك المهني للمحامين؛ بهدف تطوير مهنة المحاماة والارتقاء بمعاييرها المهنية.وتعزز قواعد السلوك المهني للمحامين الحماية النظامية للمحامي ولعملائه وللأطراف الأخرى، وتضبط مسؤوليته تجاه عملائه وزملائه والجهات العدلية والمجتمع، إضافة إلى تعزيزها لمبادئ الشفافية والمسؤولية في ممارسات المحامي المهنية.يذكر أن الهيئة تهدف من أعمالها إلى رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية، إضافة إلى الارتقاء بقطاع الممارسة المهنية القانونية في المملكة؛ ليكون قطاعًا رائدًا يسهم في تحقيق العدالة في المجتمع، وبناء مجتمع مهني قادر على تقديم خدمات قانونية احترافية للمستفيدين.