التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم (الثلاثاء)، بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية تركمانستان رشيد ميريدوف، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، التي تستضيفها العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في مجالات التعاون المشترك، ومناقشة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة الـ 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.