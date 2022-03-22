من المنتظر أن يتمتع الطلاب والطالبات بثلاث إجازات مختلفة على امتداد الفصل الدراسي الثالث الذي بدأ منذ أيام قليلة.

وستكون أولى الإجازات هي إجازة عيد الفطر المبارك التي ستبدأ بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 24 من شهر رمضان القادم، وتستمر حتى 7 من شهر شوال، في حين ستبدأ الإجازة الثانية، وهي إجازة نهاية أسبوع مطولة بانتهاء دوام يوم الثلاثاء الموافق 23 شوال وتستمر لمدة 4 أيام متواصلة.

فيما ستكون الإجازة الثالثة في هذا الفصل الدراسي إجازة مطولة تبدأ بنهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 15 من شهر ذي القعدة وتستمر أيضا لمدة 4 أيام، وهي آخر إجازات العام الدراسي الحالي، التي بلغ مجموعها ١٢ إجازة ما بين إجازة نهاية أسبوع مطولة وإجازة نهاية ومنتصف فصل دراسي وإجازة عيد الفطر المبارك.

يذكر أن إجازة نهاية العام الدراسي الحالي ستكون في الأول من شهر ذي الحجة، ومن المتوقع أن تستمر لمدة شهرين أو أكثر، إذ لم تعلن وزارة التعليم حتى الآن روزنامة العام الدراسي القادم.