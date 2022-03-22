بعد انخفاض مستوى التهديد الذي يمثله وباء كورونا، وعلى مدى أسبوع تابعت «عكاظ» عودة الطالبات لمدارسهن في محافظة الطائف في أجواء مثالية وبيئة تعليمية تنبض بالحياة في جميع المراحل وبمتابعة من مدير تعليم الطائف طلال اللهيبي، ومساعد مدير التعليم مها بنت طاهر الزايدي.

وسيطرت مشاعر الاطمئنان أجواء إيجابية داخل الصروح التعليمية بالعودة إلى الحياة الطبيعية بشكل كامل مطلع الفصل الدراسي الثالث الذي شهد عودة الاصطفاف الصباحي، وتلقت الطالبات شتى العلوم والمعارف داخل الغرف الصفية دون خوف، ومارسن الأنشطة، واستمتعن بالفسحة في فناء المدرسة وسط أجواء تملؤها البهجة.

وأكد أولياء الأمور أن الأزمة لم تكن بالأمر السهل، خصوصا عند قرار العودة لانتظام الدراسة حضوريا، وصاحب ذلك مخاوف برغم خضوع الفصل الأول والفصل الثاني لإجراءات احترازية وتدابير إضافية، ولكن مع انطلاقة الفصل الدراسي الثالث وتباشير انحسار الأزمة واكتساب المجتمع مستويات عالية من المناعة وانخفاض مستوى الإجراءات الاحترازية شعروا بالاطمئنان أن أبناءهم في بيئة تعليمية آمنة دون قيود كما كانت قبل فايروس كورونا، مؤكدين أن التخطيط السليم ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻷزمة ساهم بشكل كبير في تلاشيها، وأن وزارة التعليم نجحت بامتياز في البدائل التعليمية واعتمادها لضمان سلامة منسوبي التعليم والطلاب واستمرارية العملية التعليمية.