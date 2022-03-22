دعت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ملاك الفنادق ومشغلي مرافق الإيواء السياحي بمكة إلى سرعة استكمال الإجراءات اللازمة لترخيص الفنادق والشقق المفروشة من وزارة السياحة واعتماد تشغيلها، وذلك من خلال التقدم عبر البوابة الإلكترونية لوزارة السياحة على الرابط التالي: https://tlg.mt.gov.sa.

وأهابت الهيئة بأصحاب ومشغلي ومستثمري المباني المعدة لإسكان الحجاج بسرعة التقديم واستكمال الإجراءات اللازمة للحصول على التصاريح لمبانيهم من لجنة إسكان الحجاج بمكة المكرمة، إذ تقرر تمديد فترة التقديم للحصول على التصاريح لحج عام هذا العام 1443هـ حتى يوم الـ29 من شهر شوال من العام الحالي.

وبينت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي حرصًا على توفير الطاقة الاستيعابية اللازمة لإسكان وإيواء ضيوف الرحمن وتوفير السلامة والراحة لهم.