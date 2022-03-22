رعى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء)، حفل تخريج الدفعة 101 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية.

وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله مقر الكلية في الرياض، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وقائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، وقائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء الطيار الركن حازم الغشيان.

وفور وصول ولي العهد عزف السلام الملكي.

عقب ذلك بُدِئَ حفل التخريج بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم ألقى قائد كلية الملك فيصل الجوية كلمة ثمن فيها رعاية ولي العهد لحفل تخريج الدفعة 101 من طلبة الكلية، بعد أن أمضوا في هذه الكلية أكثر من 3 أعوام من الدراسة والتأهيل، انتظموا خلالها في عدد من المسارات والبرامج الدراسية التي دمج فيها التعليم الأكاديمي والتدريب التخصصي والإعداد المعنوي لبناء شخصية عسكرية محترفة في مختلف التخصصات التي تحتاجها القوات الجوية.

وأوضح أن هذه الدورة تضم 4 طلبة من البحرين وطالباً من الكويت أكملوا بها كل المتطلبات المتعلقة بالتأهيل العسكري والتأهيل الأكاديمي والتدريب العملي.

إثر ذلك، جرى العرض العسكري لطلبة الكلية، وردد الطلاب نشيد الكلية، بعدها أدى الخريجون القسم، ثم أعُلنت النتائج، وسلم ولي العهد الجوائز للطلبة المتفوقين في الدورة، كما سلم جائزة السلامة.

بعد ذلك تسلم ولي العهد هديتين تذكاريتين من قائد القوات الجوية ومن قائد الكلية بهذه المناسبة.

ثم عزف السلام الملكي، والتقطت الصور التذكارية لولي العهد مع الطلبة الخريجين.

حضر الحفل الأمير فهد بن خالد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن، والأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد، والأمير عبدالله بن فهد بن مشاري بن جلوي، والأمير سطام بن خالد بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن بندر الفيصل بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير سعد بن تركي بن فهد بن مشاري بن جلوي، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن خالد بن فيصل بن تركي الأول بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، وكبار المسؤولين، والملحقون العسكريون لدى السعودية وأولياء أمور الطلبة.