أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أن إجمالي قيمة المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمعتمدة في محافظات جدة وبحرة والجموم تجاوز 27 ملياراً و680 مليون ريال، جاء ذلك في ختام جولاته السنوية للمحافظات للعام الحالي.

وقدم الأمير خالد الفيصل شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، ولوزير الداخلية، على الرعاية والاهتمام الذي تحظى به منطقة مكة المكرمة، مؤكداً أهمية المنطقة كونها تحتضن أطهر البقاع، والتي يفد إليها ملايين المسلمين؛ الأمر الذي يحتم على الجميع العمل لتقديم أفضل الخدمات والارتقاء بمستواها بما يحقق الآمال والتطلعات.

واطلع الفيصل على مشاريع محافظة جدة، والتي شملت 21 مشروعاً للتعليم، والبرنامج المركز لإدارة المشاريع والذي يهدف لتفعيل دور التقنية في متابعة تطور نسب الإنجاز في المشاريع والإجراءات المتخذة حيالها طبقاً لما يتم تنفيذه بالمشاريع على الطبيعة، ومشاريع بلدية تضمنت سفلتة وأرصفة وإنارة شوارع وطرق أحياء بجنوب جدة، وتنفيذ جسر تقاطع شارع صاري مع طريق الملك فهد، وتخفيض منسوب المياه السطحية بالشوارع المتضررة، و55 مشروعاً للمياه والصرف الصحي، كذلك 35 مشروعاً صحياً، إضافة لمشاريع الإسكان وتوسعة أحمال ميناء جدة الإسلامي ومشاريع مدن صناعية، ومشاريع توسعية في الكهرباء، ومن أبرز المشاريع في جانب الطرق ربط مدينة الملك عبدالله الرياضية، المجموعة التاسعة عشر تقاطع طريق بريمان، استكمال المرحلة الأولى للطريق الدائري بجدة، تحويل طريق جدة جازان إلى سريع، تحسين ورفع مستوى طريق عسفان، تعديل جسور تقاطعات الصالة الشمالية وصالة الحجاج، ومشروع تنفيذ الطرق الثانوية بمنطقة مكــة المكرمــة (المجموعة الخامسة)، واستكمــــال تحويـــل طريــق جـــدة / جـــازان إلـــى طــــريق سريـــع، وفي الجموم شملت المشاريع سفلتة وتأهيل الطرق، وجارٍ العمل على تنفيذ التفافات ومناطق دوران ذكية بطريق الملك عبدالله وطريق ولي العهد بهدف تسهيل الحركة المرورية، كذلك مشاريع تطوير وتحسين الحدائق والمتنزهات، ومشروع مخطط الإسكان حيث تم تسليم قطع الأراضي للمستفيدين، وإنشاء مبانٍ للكلية التقنية بطاقة استيعابية 1700 طالب، ويضم أقسام التقنية الإدارية والفندقية والسياحية، وإنشاء مبنى للمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، وفي مجال الصحة تم الانتهاء من المركز الصحي بالجموم،، ونفذ فرع وزارة النقل بالمنطقة مشروع ازدواج طريق الجموم / الزيما. وفي محافظة بحرة اطلع أمير المنطقة على مشاريع التنمية ومن أبرزها مشاريع بلدية وكهرباء، وفي الطرق والنقل كذلك مشاريع للإسكان والمياه بلغ إجماليها 17 مشروعاً. وشهد الأمير خالد الفيصل توقيع مذكرة تعاون بين فرع وزارة الرياضة بالمنطقة وقطاع شمال مكة المكرمة الصحي، وتنص على تنفيذ برامج وفعاليات متنوعة تخدم أبناء في المنطقة، وإتاحة فرص التدريب للعاملين المتطوعين من منسوبي لتنفيذ الفعاليات، وتفعيل الأيام العالمية التي تتوافق مع القيم الرياضية، إضافة لتبادل الخبرات والتجارب الرامية لتحسين الأداء في تنفيذ المشاريع الصحية والرياضية، وتحفيز منسوبي الطرفين لإبراز النماذج الإيجابية التي تمثل القدوة الحسنة لأفراد المجتمع بالمنطقة، وتعزيز القيم وتنمية العلاقات الحسنة بین كافة شرائح المجتمع، وتكريم المتميزين ممن لهم إسهامات ومشاركات إيجابية تجاه توعية المجتمع في جميع المجالات الصحية والرياضية. كما شهد توقيع اتفاقية تعاون بين محافظة بحرة والكلية التقنية بجدة، وتهدف لإتاحة الفرصة للكوادر الوطنية المؤهلة للانخراط في قطاع الأعمال وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة بين الطرفين لتأهيل موظفي القطاع الحكومي بالمحافظة في مختلف التخصصات، كذلك تنفيذ دورات تطويرية لمنسوبي الجهات الحكومية بالمحافظة، وتنفيذ دورات تدريبية لحاملي المؤهلات العلمية الباحثين عن العمل، وأخرى لطلاب وطالبات الثانوية لتعريفيهم باحتياجات سوق العمل ومساعدتهم في تحديد ميولهم الوظيفي. كما دشن الهوية البصرية للمركبات الخاصة بمتابعة التعديات في جدة والتي تحمل هوية خاصة، وتعمل على متابعة التعديات وتنفذ دور الرقابة على الأراضي الحكومية وتسهم في منع التعدي عليها، وهي مزودة بأنظمة تتبع وباركود يُمكن من استلام البلاغات والبيانات والمستندات والتأكد منها.