استقبل أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز الرحالة حسن محمد المفرج، الذي يقوم برحلة على الدراجة الهوائية، انطلقت من منطقة الرياض مروراً بالقصيم والمدينة المنورة وجدة، على أن تكون نهاية الرحلة في مكة المكرمة، وذلك بمناسبة يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية.

وأكد أمير المدينة خلال الاستقبال، الذي حضره مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة حاتم أبو سلامة، أهمية المبادرات التي تحمل رسائل وطنية وتوعوية، لما لها من أثر إيجابي لدى أفراد المجتمع، متمنياً للرحالة التوفيق والسلامة حتى وصوله لختام الرحلة بعون الله تعالى.

من جانبه، ثمّن الرحالة «المفرج» استقبال أمير المنطقة له، والدعم والتشجيع اللذين حظي بهما لمواصلة هذه الرحلة، سائلاً الله تعالى أن يُديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره في ظل القيادة.