يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده في لبنان والتي تركزت شمالاً في الآونة الأخيرة، إذ وزع مخبز الأمل الخيري الممول من المركز في مرحلته الثالثة نحو 20 ألف ربطة خبز بشكل يومي على العلائلات اللبنانية القاطنة في محافظة عكار وقضاء المنية.فيما نفذ إسعاف سبل السلام في المنية شمال لبنان بتمويل وإشراف مركز الملك سلمان عشرات المهمات منها: ٣٣ مهمة إسعافية خلال هذا الأسبوع تنوعت بين إسعاف ونقل المرضى والجرحى من وإلى المستشفيات، وتركيب جهازي أكسجين لمرضى مصابين بفايروس كورونا، وذلك في إطار مهام الاستجابة العاجلة للجائحة في المنطقة وجوارها.