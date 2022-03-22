شرعت الجامعات السعودية في تنفيذ خارطة الطريق ‏التفصيلية لإجراءات التحول إلى نظام ‏الفصول الدراسية الثلاثة ‏في الجامعات وذلك بناء على توجيه وزير التعليم ‏بالعمل على استكمال كافة الاستعدادات ‏للتحول إلى نظام الفصول الدراسية الثلاثة ‏مع بداية ‏العام الدراسي القادم 1444هـ.

حيث بدأت الجامعات السعودية في تكوين لجان ‏دراسة التحول وفقا لخارطة الطريق ‏والعمل على إعادة دراسة جميع المقررات ‏لجميع البرامج الدراسية ‏على ثلاثة مستويات دراسية خلال ‏العام الجامعي، ‏مع مراعاة المحافظة على ‏توصيف المقررات دون تغيير، ‏بالإضافة إلى دراسة أفضل الممارسات المتبعة ‏في تحويل الخطط وإعداد الجدول ‏الدراسي وتسكين الطلاب المنتظمين ‏وتعديل الأنظمة الإلكترونية ‏بما يضمن سلامة التحول ‏وعدم تضرر سير العملية التعليمية.