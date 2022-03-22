شرعت الجامعات السعودية في تنفيذ خارطة الطريق التفصيلية لإجراءات التحول إلى نظام الفصول الدراسية الثلاثة في الجامعات وذلك بناء على توجيه وزير التعليم بالعمل على استكمال كافة الاستعدادات للتحول إلى نظام الفصول الدراسية الثلاثة مع بداية العام الدراسي القادم 1444هـ.
حيث بدأت الجامعات السعودية في تكوين لجان دراسة التحول وفقا لخارطة الطريق والعمل على إعادة دراسة جميع المقررات لجميع البرامج الدراسية على ثلاثة مستويات دراسية خلال العام الجامعي، مع مراعاة المحافظة على توصيف المقررات دون تغيير، بالإضافة إلى دراسة أفضل الممارسات المتبعة في تحويل الخطط وإعداد الجدول الدراسي وتسكين الطلاب المنتظمين وتعديل الأنظمة الإلكترونية بما يضمن سلامة التحول وعدم تضرر سير العملية التعليمية.