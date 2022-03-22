أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الثلاثاء) بياناً حول تنفيذ حكم القتل تعزيراً في منطقة المدينة المنورة بحق عبدالله بن عيد بن بخيت الحسيني (سعودي الجنسية) لإقدامه على قتل زوجته نجاح بنت بخيتان بن بخيت الصاعدي وذلك بنحرها بسكين وطعنها عدة طعنات.

ووفقا لبيان «الداخلية»، فقد تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه ولبشاعة هذه الجريمة، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني، وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحقه.

وأكدت وزارة الداخلية للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.