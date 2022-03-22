كشف وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر في لقاء مع قناة روتانا خليجية ببرنامج «في الصورة» أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف إنشاء مطار وناقل وطني جديد في مدينة الرياض، كما أكد الجاسر على تركيز الخطوط السعودية في مدينة جدة، مشيرا الى أن الاستراتيجية تستهدف الوصول لـ250 وجهة جديدة، ونقل 330 مليون مسافر.

كما أوضح الجاسر أن مشروع الجسر البري يحظى باهتمام من ولي العهد؛ إذ يتم العمل مع تحالف دولي لإنشاء هذا المشروع الذي سيحدث نقلة نوعية في القطاع اللوجستي.

وأضاف وزير النقل والخدمات اللوجستية أنه سيتم في نهاية هذا الشهر إطلاق أول رحلة لقطار الشمال، وسيصل للحدود الاردنية، ويمكن للمواطن شحن سيارته عبر القطار لأول مرة.

وأبان الجاسر: ضمن الاصلاحات الإدارية التي راعتها الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية إنشاء هيئة مستقلة للطرق، كما سيتم مستقبلاً إنشاء هيئة مستقلة للخدمات اللوجستية بعد نضوج القطاع، لافتا الى أن مشروع المملكة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية هو ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، وأن الاستراتيجية تستهدف أن تكون المملكة من ضمن أفضل 10 دول في مؤشر الاداء اللوجستي.

وتابع: في منتصف العام الحالي سيتم فصل اختصاص الطرق بين وزارة النقل والبلديات؛ إذ ستكون الطرق داخل النطاق العمراني تابعة للبلدية، والطرق خارج النطاق العمراني تابعة لوزارة النقل والخدمات اللوجستية.

ولفت الجاسر الى أن نموذج التشغيل الجديد لإنشاء الطرق يعتمد على عدد من الأمور منها الحاجة للطريق والأثر الاقتصادي له، وأي طريق جديد يجب أن يحقق أحد أهداف الاستراتيجيات الوطنية.

وأضاف الجاسر أن مؤشر المملكة في جودة الطرق تحسن خلال الفترة الماضية بشكل كبير، ونستهدف الوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق في عام 2030، عبر عدد من المبادرات منها كود الطرق الذي يضمن توحيد معايير إنشاء وصيانة الطرق وفق أعلى معايير الجودة، مبينا أنه في السنوات الماضية كانت الوفيات على الطرق تصل لـ28 حالة لكل 100 ألف نسمة، وانخفضت حتى وصلت الآن لـ13.3 حالة، ونستهدف أن تكون أقل من 8 حالات بحلول عام 2030.