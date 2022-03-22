أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالتعاون مع هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية أمس 20 من المها الوضيحي، و30 ظبي ريم بمحمية الملك خالد الملكية، وذلك ضمن برنامج المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لإكثار وإعادة توطين الكائنات المحلية المهددة بالانقراض في بيئاتها الطبيعية في جميع مناطق المملكة.وذكر الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور محمد علي قربان، أن مكاثرة وإعادة توطين الأنواع المحلية المهددة بالانقراض يستعيد التنوع الإحيائي في بيئاتنا الطبيعية ويعزز التوازن البيئي ويرسخ مفهوم الاستدامة البيئية ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 لبناء بيئة إيجابية جاذبة وتحسين مستوى جودة الحياة، ويتماشى مع الجهود العالمية للحفاظ على البيئة.وأوضح أن المركز يمتلك مراكز متخصصة في طليعة المراكز العالمية المتخصصة بإكثار الكائنات المهددة بالانقراض وتوطينها في بيئاتها الطبيعية حسب أدق المعايير العالمية، مبيناً أن المركز يستهدف إطلاق أكثر من 1000 كائن فطري في الموسم الحالي بمختلف المحميات والمتنزهات الوطنية بعد أن تمكن من إطلاق 785 كائناً في الموسم الماضي.من جانبه، أوضح رئيس هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية الدكتور طلال بن عبدالله الحريقي، أن هذه المبادرة تأتي بهدف زيادة التنوع الإحيائي في المحمية، ما يساهم في تعزيز التوازن البيئي، مؤكداً ضرورة المحافظة على الحياة الفطرية وإعادة توطينها في محمية الملك خالد الملكية.